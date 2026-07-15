В Госдуме заявили, что России не нужен смартфон собственного производства

России не стоит тратить время и ресурсы на создание собственного смартфона из-за того, что Apple удаляет из AppStore отечественные приложения, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов. По его словам, есть альтернатива.

«Сейчас огромное количество разных удобных смартфонов — корейские, китайские, выбор просто широчайший. Что касается наличия российских смартфонов, они время от времени выпускаются. Компания Fplus, завод ICL в Татарстане, который тоже производит разную технику. Но хочу подчеркнуть, что сейчас правительство определило на ближайшие несколько лет огромную программу по созданию современной отрасли для производства чипов, материнских плат и различного серверного оборудования. Базовые станции для мобильной связи уже производятся в России. Отрасль начинает постепенно вставать на ноги. Поэтому, конечно, с учетом размеров нашего рынка и тех рынков, на которые мы можем продавать свою продукцию, нам будет тяжело производить весь спектр конкурентной продукции, но какие-то отдельные элементы, особенно промышленные, мы совершенно спокойно можем производить», — считает он.

Реально конкурентный смартфон в России создать не получится, уверен Свинцов.

«Я не думаю, что нужно гнаться и в России производить те же самые смартфоны, планшеты. Я считаю, что в России нужно концентрироваться на производстве дорогостоящих различных устройств, в основном промышленных устройств — тех, которые могут конкурировать. А что касается ширпотреба, мне кажется, конкурировать с Китаем и с Южной Кореей, крайне маловероятно. Мы сожжем огромное количество ресурсов — финансовых, человеческих, производственных, а реально конкурентный продукт сделать не сможем. На рынке всегда будут представлены те компании, которые не занимаются санкционными вопросами. Нам нужна международная кооперация с Китаем, с Кореей, с другими странами. Я уверен, что это абсолютно правильный путь», — заключил он.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предъявила американской корпорации Apple претензии за удаление российских программ из магазина приложений. По закону компания была обязана вернуть в AppStore российские банки и мессенджер «Макс». 15 июля срок истек, Apple грозит штраф.

Ранее эксперты оценили возможность блокировки продукции Apple в России из-за требований ФАС.