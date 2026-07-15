Родителям объяснили, почему ребенка нужно отвлекать от телефона на каникулах

Родителям важно стараться отвлечь ребенка от телефона и других гаджетов во время летних каникул. При этом действовать следует с помощью замещения, а не запрета на использование смартфона. Об этом kp.ru рассказала педагог Элина Варфоломеева.

Специалист объяснила, что в период с 7 до 12 лет мозг ребенка учится удерживать фокус, откладывать чувство удовольствия и работать с задачами, которые не приносят результат моментально. Однако смартфон препятствует этому процессу из-за мгновенного вознаграждения удовольствиями при потреблении контента.

По словам педагога, в итоге мозг ребенка адаптируется и сталкивается с трудностями при попытке удержать внимание на чем-либо одном дольше одной минуты.

Эксперт отметила, что летние каникулы являются единственным временем в году, когда появляется шанс предотвратить такие последствия. Однако важно отказаться от каких-либо запретов.

«Запрет не работает — он создает дефицит, а дефицит усиливает влечение. Работает замещение: когда жизнь настолько насыщена живыми событиями, что телефон просто не помещается в расписание», — объяснила она.

До этого исследование Skysmart, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что 50% опрошенных школьников начинают скучать по школе еще до окончания летних каникул. При этом 27% респондентов начинают испытывать это чувство уже в первый месяц: из них 15% — спустя месяц, 8% — спустя две-три недели, а еще 4% признаются, что начинают ждать возвращения в школу уже через неделю после окончания учебного года.

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