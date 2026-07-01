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Общество

Глаза женщины пожелтели после приема препарата для похудения

LADBible: глаза австралийки стали желтыми из-за препарата для похудения
Соцсети

Глаза женщины из Австралии пожелтели после приема препарата для похудения, пишет LADBible.

Меган Хэнкокс рассказала, что заинтересовалась препаратом после того, как увидела ролики о нем в соцсетях. Поскольку средство еще не одобрено ни одним регулятором мира и официально не продается, женщина приобрела некоммерческую версию препарата у человека без медицинского образования.

Она сделала две инъекции. Уже через несколько дней ее экстренно госпитализировали с острой печеночной недостаточностью. У женщины появилась сильная желтуха, тошнота, рвота, запоры, выраженная слабость и увеличение живота. Из-за тяжелого поражения печени врачи даже рассматривали возможность срочной трансплантации.

Меган провела месяц в больнице. К счастью, печень постепенно начала восстанавливаться, и пересадка не понадобилась. Однако спустя полгода она все еще проходит лечение стероидами, не может работать и живет с матерью. По словам Хэнкокс, последствия болезни сильно изменили ее жизнь: у нее выпадают волосы, появились проблемы с кожей и набор веса, из-за чего она почти не выходит из дома.

Ранее мужчина использовал массажный пистолет на глазах и едва не ослеп.

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