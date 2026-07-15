В России заочно осудили литовского журналиста, незаконно побывавшего в Курской области

СК: Бутримаса заочно осудили на 20 лет за незаконную поездку в Курскую область

Литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса заочно приговорили к двум десяткам лет лишения свободы, признав виновным в незаконном пересечении государственной границы России, финансировании терроризма и материальном обеспечении наемников. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, мужчина в апреле и октябре 2024 года опубликовал в социальных сетях пост о сборе денежных средств, необходимых для покупки автомобилей двум бойцам Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о гражданах Литвы Раймондасе Урвикисе и Альбертасе Глазаускасе, которых в прошлом году заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне украинских войск.

В заявлении отмечается, что у Бутримаса был соучастник. Именно он приобрел транспортные средства и передал их литовским наемникам, за что в России его осудили на 23 года.

«Кроме того, Бутримас размещал публикации о сборе денежных средств для покупки автомобилей подразделениям ВСУ, участвующим в террористической деятельности на территории Курской области. Вместе с [соучастником Валдасом] Барткевичюсом он доставил в подразделения ВСУ три автомобиля», — добавили в пресс-службе.

На этом фоне суд назначил журналисту наказание в виде 20 лет лишения свободы. Бутримас был объявлен в международный розыск.

Ранее штурмовика ВСУ Виталия Субботу отправили за решетку за вторжение в Курскую область.