Победителя кулинарного шоу внезапно не стало в 44 года

Шеф-повар Дом Тейлор, победивший в кулинарном шоу «Пятизвездочная кухня: Следующий большой шеф-повар Британии» (Five Star Kitchen: Britain's Next Great Chef), внезапно скончался в возрасте 44 лет. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на команду ресторана, в котором работал шеф.

Коллеги Тейлора заявили, что глубоко опечалено его внезапной кончиной. Они отметили его «страсть, талант и щедрость» и выразили уверенность, что наследие повара продолжит вдохновлять тех, кто знал его лично. Причина смерти шеф-повара не называется.

Дом Тейлор стал звездой кулинарии после победы в кулинарном шоу в 2023 году. Проект искал нового шеф-повара для элитного ресторана, и именно Тейлор смог покорить жюри своим авторским стилем и безупречной подачей. До телевизионного триумфа он уже был заметной фигурой в британской ресторанной сфере, работал в престижных заведениях Лондона. После победы на шоу он открыл в Лондоне ресторан современной британской кухни под названием The Good Front Room («Хорошая гостиная»). Тейлор одним из первых начал активно сочетать традиционные британские рецепты с элементами карибской кухни. Коллеги пообещали, что ресторан продолжит работу, чтобы «почтить наследие Дома и продолжить дело, которым он так страстно увлекался».

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