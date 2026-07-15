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Зараженный бешенством бобр в США отправил двух пловцов в больницу

В США двое мужчин попали в больницу из-за бешеного бобра
Agnieszka Bacal/Shutterstock/FOTODOM

Зараженный бешенством бобр в США отправил двух пловцов в больницу, пишет Daily Star.

В штате Нью-Йорк бешеный бобр напал на двух мужчин, купавшихся в озере. По словам одного из пострадавших, Брэндона Шортслива, зверь не испугался людей, а, наоборот — бросился прямо на них и вцепился в них.

Мужчины получили множественные укусы и царапины, прежде чем смогли выбраться из воды. Сотрудники природоохранной службы обнаружили агрессивное животное неподалеку от места нападения и усыпили его. Позднее анализы тканей подтвердили наличие бешенства.

Обоих пострадавших срочно доставили в больницу для курса постконтактной профилактики — инъекций против бешенства, которые могут предотвратить развитие опасной для жизни инфекции. По данным властей, лечение начато вовремя, угрозы жизни пациентов нет.

Ранее бобр повалил дерево на дорогу перед машиной и спровоцировал ДТП.

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