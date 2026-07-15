«Единая Россия» призвала добиваться освобождения арестованной во Франции россиянки

Россия должна приложить все возможные усилия для защиты гражданки РФ и волонтера Анны Новиковой, находящейся под арестом во Франции. Такое мнение высказал Герой России, член генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Поддубный.

Он сообщил, что в Париже должно состояться очередное судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о мере пресечения в отношении Новиковой.

По словам Поддубного, Новикова является гражданским активистом и одной из основательниц гуманитарной организации «SOS Donbass». Он отметил, что вместе с французскими коллегами, которые также были арестованы, она занималась сбором гуманитарной помощи для жителей Донбасса, организацией общественных акций во Франции, и стремилась привлечь внимание европейской общественности к событиям в Донбассе.

«Анна — гражданка России, значит, Россия должна приложить все усилия, чтобы не дать ее в обиду», — написал Поддубный в своем канале в мессенджере Мах.

Он также заявил, что считает уголовное преследование Новиковой политически мотивированным.

По мнению Поддубного, российские дипломаты предпринимают необходимые и возможные меры для освобождения волонтера.

«Новикову лишили свободы за убеждения и за то, что говорила и говорит правду. Мы своих не бросаем — не просто лозунг, а прямое руководство к действиям. Помимо публичной дипломатии есть и другие действенные меры, о которых не принято говорить. Надо поддержать Анну. Когда человек бьется за свои убеждения, поддержка всегда очень нужна», — подчеркнул Поддубный.

Ранее сообщалось, что французская контрразведка DGSI обвинила Новикову в шпионаже в пользу России. В рамках расследования суд во Франции сейчас рассматривает вопрос о мере пресечения для россиянки.