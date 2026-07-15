В Новосибирске школьник погиб, прикоснувшись к трубе во время прогулки

В Новосибирске мальчик прикоснулся к водосточной трубе и погиб от удара током

В Новосибирске 10-летний мальчик погиб от удара током, когда гулял во дворе дома. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Дзержинском районе города на улице Станичной. Школьник дотронулся до водосточной трубы, получил удар током и скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье причинении смерти по неосторожности. Назначены судебные экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства СК Новосибирской области.

До этого в Челябинске трехлетний мальчик попал в больницу после удара током на платном пляже «Каспийский берег». Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

Ранее подросток получил сильнейший удар током, спасая котенка с дерева в Подмосковье.