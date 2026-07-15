Четырехлетний мальчик выстрелил из пистолета в двухлетнего брата и погубил его

В США четырехлетний мальчик случайно выстрелил в двухлетнего брата из пистолета

В США двухлетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову по вине четырехлетнего брата, сообщает New York Post.

В воскресенье, 12 июля, семья из Джорджии приехала во Флориду, чтобы 14 июля отметить третий день рождения Брэйдена Теннисона. По данным шерифа округа Оцеола, взрослые оставили двух детей в машине, а сами отправились регистрировать арендуемую недвижимость.

Едва оставшись без присмотра, двоюродный брат Брэйдена достал хранившийся без кобуры пистолет и выстрелил в него. Члены семьи находились снаружи машины и еще не успели войти в дом, когда услышали звук выстрела, раздавшийся внутри автомобиля.

Мальчика срочно доставили в больницу в Орландо, но спасти его не удалось. Одна из родственниц также попала в больницу из-за сильного стресса. Следствие установило, что оружие принадлежало матери Брэйдена. Расследование продолжается, в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинений.

Ранее в Воронеже мужчина отобрал у ребенка страйкбольный пистолет и выстрелил ему в ногу.