В Воронеже мужчина отобрал у ребенка страйкбольный пистолет и выстрелил ему в ногу

В Воронеже 35-летний мужчина напал на 11-летнего мальчика, ребенок случайно попал в него из страйкбольного пистолета, в ответ взрослый ударил школьника ракеткой, выхватил оружие и выстрелил ему в ногу. Об этом сообщает портал «Мое Воронеж».

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице Маршала Одинцова. Школьник развлекался, стреляя из страйкбольного пистолета и случайно попал в живот мужчине.

Воронежец бросился за ребенком, догнал его, ударил ракеткой для бадминтона, а затем отобрал у него пистолет и выстрелил мальчику в ногу. Жена мужчины оттащила его от несовершеннолетнего. И увела мужа домой.

Мать мальчика обратилась в полицию и зафиксировала травму ребенка. По ее словам, сотрудники сообщили, что дело будет рассматриваться в рамках административного производства. Женщина намерена добиваться возбуждения уголовного дела.

До этого в Дагестане два мальчика набросились на ребенка-инвалида ради велосипеда. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, в больнице у ребенка диагностировали телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее в Воронеже дети распылили перцовый баллончик в глаза мужчине.

 
