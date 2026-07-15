В России предложили ввести дополнительную выплату для пенсионеров

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов вместе с Партией пенсионеров внес в Госдуму законопроект о введении ежегодной «13-й пенсии», которую предлагается выплачивать перед Новым годом. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

В пояснительной записке указали, что в преддверии Нового года у граждан появляются дополнительные расходы на подарки, праздничный стол и другие покупки. В связи с этим, по мнению авторов, пенсионеры как одна из наиболее социально уязвимых категорий населения нуждаются в дополнительной государственной поддержке. Предполагается, что новая выплата позволит им достойно встретить праздник.

Законопроект предусматривает предоставление предновогодней выплаты всем получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, а также военных пенсий независимо от того, продолжают они работать или нет. По словам Свинцова, размер такой выплаты предлагается установить на уровне ежемесячной пенсии гражданина.

Председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников сообщил, что введение 13-й пенсии рассматривается как первый этап реализации пенсионного стандарта партии. В числе других предлагаемых мер — установление пенсии на уровне не менее 70% средней зарплаты по региону, создание индивидуальных пенсионных счетов с возможностью их наследования, введение специальных пенсий для врачей, учителей, социальных работников и ветеранов, а также переход к принципу назначения пенсии с учетом трудового стажа, а не только возраста.

Ранее сообщалось, что с августа у четырех категорий россиян изменится размер пенсии.