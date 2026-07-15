В Пулково женщина украла из забытой пассажиром сумки €4000 и улетела в Сочи

Женщина украла €4000 из найденной в аэропорту Пулково сумки и поплатилась

Женщина украла валюту из сумки, найденной ею в аэропорту Пулково, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО.

В полицию обратился 25-летний житель Санкт-Петербурга, который сообщил, что оставил сумку с вещами на парковке у терминала оплаты, а позже вернул ее, но обнаружил пропажу €4000.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую — 35-летнюю местную жительницу. По данным полиции, она заметила сумку, забрала деньги, а остальные вещи сдала в бюро находок и после этого улетела рейсом Санкт-Петербург — Сочи.

Как уточняется, злоумышленница не успела потратить денежные средства, поэтому они были изъяты и будут переданы владельцу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о краже. Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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