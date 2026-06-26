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Врач объяснил причины развития рака шейки матки у молодежи

Онколог Комар: с раком шейки матки все чаще сталкиваются молодые женщины
Shutterstock

В последние года с раком шейки матки все чаще сталкиваются женщины репродуктивного возраста. При этом в большинстве случаев проблеме предшествует длительное инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ). Об этом «Известиям» сообщил врач-онкогинеколог клиники «СМ-Клиника» Иван Комар.

По словам специалиста, сам ВПЧ может на протяжении долгого времени протекать без каких-либо симптомов. Однако он постепенно провоцирует мутации клеток шейки маток.

Врач предупредил, что главными факторами риска становятся раннее начало половой жизни, частая смена партнеров, отказ от барьерной контрацепции, курение, хронические воспалительные заболевания органов малого таза, снижение иммунитета и отказ от наблюдения у гинеколога. Кроме того, опасность представляют дисплазии, из-за которых происходит нарушение строения клеток слизистой.

«У пациенток с тяжелыми формами дисплазии риск развития рака шейки матки возрастает в десятки раз. Поэтому крайне важно не игнорировать результаты скрининговых обследований и своевременно проходить лечение при выявлении предраковых изменений», — отметил эксперт.

Он добавил, что выявить болезнь на ранней стадии сложно из-за бессимптомного течения, а многие молодые пациентки пренебрегают профилактическими приемами у врача.

Ранее в Минздраве назвали самый распространенный в мире вид рака.

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