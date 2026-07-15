СМИ раскрыли новый способ богачей огородиться от людей

На рынке премиальной недвижимости в США появился новый тренд: вместо покупки отдельных вилл миллиардеры начали скупать целые кварталы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на отчет компании Coldwell Banker.

«Главный вариант максимального флекса для миллиардера — это больше не покупка особняка или даже двух», — говорится в материале.

Для описания нового явления издание использует термин Landmaxxing («лэндмаксинг»), который означает стремление максимально расширить свои владения через покупку дополнительных площадей. Согласно отчету, за первые пять месяцев 2026 года число запросов на покупку элитной недвижимости в США выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Спрос на участки под застройку увеличился на 97% в годовом выражении. Также более чем в два раза вырос интерес к частным островам и поместьям.

По информации газеты, сверхбогатые покупатели часто выкупают соседние участки под жилье для персонала, разбивку садов и причалы. Кроме того, покупка соседних домов помогает миллиардерам отгородиться от соседей и диверсифицировать свои накопления.

«Для одних это вопрос приватности и безопасности. Для других — защита от инфляции», — рассказал один из собеседников WSJ.

Среди известных приверженцев «лэндмаксинга» издание называет инвестора-миллиардера Кена Гриффина, владельца Amazon Джеффа Безоса, а также основателя Oracle Ларри Эллисона.

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