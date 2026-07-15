Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

СМИ раскрыли новый способ богачей огородиться от людей

WSJ: сверхбогатые американцы начали скупать целые кварталы ради приватности
Images3/Shutterstock/FOTODOM

На рынке премиальной недвижимости в США появился новый тренд: вместо покупки отдельных вилл миллиардеры начали скупать целые кварталы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на отчет компании Coldwell Banker.

«Главный вариант максимального флекса для миллиардера — это больше не покупка особняка или даже двух», — говорится в материале.

Для описания нового явления издание использует термин Landmaxxing («лэндмаксинг»), который означает стремление максимально расширить свои владения через покупку дополнительных площадей. Согласно отчету, за первые пять месяцев 2026 года число запросов на покупку элитной недвижимости в США выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Спрос на участки под застройку увеличился на 97% в годовом выражении. Также более чем в два раза вырос интерес к частным островам и поместьям.

По информации газеты, сверхбогатые покупатели часто выкупают соседние участки под жилье для персонала, разбивку садов и причалы. Кроме того, покупка соседних домов помогает миллиардерам отгородиться от соседей и диверсифицировать свои накопления.

«Для одних это вопрос приватности и безопасности. Для других — защита от инфляции», — рассказал один из собеседников WSJ.

Среди известных приверженцев «лэндмаксинга» издание называет инвестора-миллиардера Кена Гриффина, владельца Amazon Джеффа Безоса, а также основателя Oracle Ларри Эллисона.

Ранее в мире увеличилось число долларовых миллиардеров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 15 июля. Новая льгота по ипотеке, сокращение очередей на заправках и расширенный редактор статей в Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!