Россиян предупредили о разделе долга по ипотечной квартире при разводе

Адвокат Ануфриев: после развода делится не только ипотечная квартира, но и долг

Раздел ипотечной квартиры после развода почти всегда означает и раздел обязательств перед банком. Получить жилье целиком, оставив ипотечный кредит бывшему супругу, как правило, не получится, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер юридической фирмы Forseti & Ting, адвокат Альберт Ануфриев.

«Если один из супругов требует разделить квартиру, приобретенную в ипотеку, второй вправе заявить требование о разделе ипотечного долга. Обычно обязательства распределяются пропорционально тем долям, в которых делится жилье. Проще всего урегулировать вопрос мирно — заключить нотариальное соглашение. Однако если ипотека еще не погашена, потребуется согласие банка. Кредитная организация должна убедиться, что оба заемщика смогут исполнять свои обязательства после изменения условий кредитного договора. Если договориться не удалось, спор рассматривает суд. При этом банк обязательно привлекается к процессу как третье лицо», — объяснил Ануфриев.

Он обратил внимание и на еще один важный момент: если после раздела ипотеки кредит продолжил выплачивать только один из бывших супругов, он вправе через суд потребовать компенсацию части этих расходов с другого.

Отдельные правила действуют при разделе жилья, купленного по военной ипотеке. В этом случае обязательства по кредиту обычно не признаются общими долгами супругов, поскольку выплаты за военнослужащего производит государство через систему военной ипотеки, подчеркнул адвокат. Исключения возможны, если у военнослужащего уже возникла обязанность самостоятельно погашать такой кредит или возвращать заемные средства, заключил Ануфриев.

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