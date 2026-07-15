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Общество

У москвички появилась дыра в носовой перегородке из-за спреев от насморка

Женщина злоупотребляла назальными спреями и заработала дыру в носовой перегородке
Budimir Jevtic/Shutterstock/FOTODOM

У москвички из-за длительного использования спрея от насморка образовалась дыра в носовой перегородке, пишет BAZA.

По данным Telegram-канала, женщина три года регулярно применяла назальный препарат и со временем стала использовать его почти автоматически, распыляя средство прямо на перегородку. Постепенно у нее появились сухость, кровяные корки и зависимость от капель. Сначала повреждение давало о себе знать свистом при дыхании, но затем отверстие увеличилось, и этот симптом исчез.

В итоге женщина обратилась к ЛОР-хирургу, который сообщил ей о последствиях. Врач отметил, что в таких случаях лекарства уже не помогают и требуется операция. При сильном поражении перегородки может измениться форма носа. Специалист также подчеркнул, что число пациентов с подобной зависимостью растет, а многие обращаются за помощью, когда уже не могут дышать без препарата.

Ранее в Ижевске мужчина три дня не мог сидеть из-за гноя в заднем проходе.

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