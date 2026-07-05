Россиян предупредили, как новый закон об офферах изменит рынок труда

Юридический статус оффера, о котором заговорили в мае 2026 года, может изменить правила игры на рынке труда. Законопроект предполагает, что работодатели будут обязаны подробно фиксировать условия трудоустройства и не смогут отзывать предложение о работе, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Калияниди, директор по подбору персонала кадровой компании «Адвирос».

«Основная причина появления инициативы — случаи, когда компания отзывает оффер за несколько дней до выхода сотрудника, а кандидат уже уволился с предыдущего места. Сегодня оффер остается лишь соглашением о намерениях и не обладает юридической силой. Новый подход должен повысить защищенность кандидатов. Но работодатели задают встречный вопрос: что делать, если кандидат принял оффер, а потом не вышел на работу?» — объяснила эксперт.

По ее словам, бизнес несет расходы на поиск, консультантов, размещение вакансий и простой из-за отсутствия сотрудника. Защита интересов работодателя будет эффективной, если закон четко определит не только минимальный, но и максимальный срок для принятия решения по офферу. Также должны быть понятны правовые последствия для ситуаций, когда кандидат без объективных причин отказывается от выхода.

«Если процедура станет более формализованной, работодателям потребуется тщательнее оценивать готовность кандидата к переходу до финального предложения. Изменения усилят роль кадровых агентств, которые сейчас не только подбирают специалистов, но и управляют рисками, анализируют мотивацию кандидатов и помогают работодателю не тратить время на «сомневающихся» соискателей», — считает Екатерина Калияниди.

В долгосрочной перспективе инициатива может положительно повлиять на культуру найма. Однако чрезмерно жесткое регулирование может привести к обратному эффекту: часть работодателей начнут избегать формализованных предложений или искать альтернативные способы взаимодействия.

«Законопроект будет полезен только в том случае, если обеспечит баланс интересов обеих сторон. Кандидаты должны быть защищены от внезапного отзыва оффера, а работодатели — от необоснованного отказа после принятия предложения или затянутого периода ожидания. Только так новый механизм сможет повысить доверие и сделать рынок труда более прозрачным», — отмечает Калияниди.

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