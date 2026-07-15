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Общество

Россияне застряли на сломанном аттракционе во вьетнамском парке развлечений

78.ru: туристы из России оказались на сломанном аттракционе во вьетнамском парке
Соцсети

Туристы из России застряли на вершине американских горок во вьетнамском парке развлечений. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел в парке VinWonders Phu Quoc. Марк Мордовцев вместе с другом и девушкой отстояли длинную очередь, чтобы попасть на опасный аттракцион Amazon Volcanо, и сели в кабинку, которая вскоре зависла на вершине трассы.

По словам россиянина, сначала пассажиры решили, что остановка предусмотрена программой, но затем стало понятно, что произошла техническая неисправность.

Посетителей эвакуировали сотрудники парка и охрана. Марк рассказал, что паники не было, однако все переживали и ждали, когда их спустят вниз.

«Все люди просто замерли, была такая прям гробовая тишина», — отметил он.

Мужчина признался, что после случившегося некоторое время находился в шоковом состоянии. Несмотря на это, компания продолжила отдых, успев посетить вечернее шоу. Аттракцион, на котором произошла остановка, так и не возобновил работу.

Ранее в Калуге люди застряли на колесе обозрения из-за внезапного отключения света.

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