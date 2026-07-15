В США рассказали о судьбе бизона, подбросившего в воздух пожилого туриста

Бизона, подбросившего в воздух туриста в Йеллоустонском парке, не будут усыплять

Судьба бизона, подбросившего в воздух пожилого туриста в Йеллоустонском парке США, решена. Об этом пишет американское издание New York Post со ссылкой на представителя национального парка.

По словам собеседника газеты, животное не будут усыплять или отстреливать.

Пострадавший от ярости бизона турист получил перелом бедренной кости и уже перенес операцию. Позднее он сообщил, что чувствует себя хорошо и благодарен бизону за то, что остался жив.

Несчастный случай произошел в Йеллоустонском национальном парке 12 июля. Пожилой мужчина вместе с внуком находился на безопасном, как ему казалось, расстоянии — примерно в 90 метрах от животного, когда бизон внезапно сорвался с места, бросился в их сторону и ударил туриста рогом в бедро.

По словам очевидцев, перед этим рядом с бизоном проехал грузовик, что, вероятно, разозлило животное. Тогда парнокопытное атаковало посетителя и подбросило его вверх на 2,5 метра, после чего мужчина упал на землю. Свидетель происшествия начал кричать и вместе с другими людьми отпугнул бизона. Пострадавшему сразу вызвали скорую помощь, его доставили в больницу с серьезными травмами.

Ранее в Канаде перекрыли дороги из-за «очень агрессивных» бизонов, сбежавших с фермы.