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Бизон напал на пожилого туриста и подбросил его в воздух

В США бизон напал на пожилого мужчину в нацпарке и задел его рогом
Cowboy State Daily/Youtube

В США бизон напал на пожилого туриста и подбросил его в воздух, сообщает The Sun.

Несчастный случай произошел в Йеллоустонском национальном парке. Пострадавший вместе с внуком находился на безопасном, как ему казалось, расстоянии — примерно в 90 метрах от животного, когда бизон внезапно сорвался с места, бросился в их сторону и ударил туриста рогом в бедро.

По словам очевидцев, перед этим рядом с бизоном проехал грузовик, что, вероятно, разозлило животное. Тогда парнокопытное атаковало посетителя и подбросило его вверх на 2,5 метра, после чего мужчина упал на землю.

Свидетель происшествия начал кричать и вместе с другими людьми отпугнул бизона. Пострадавшему сразу вызвали скорую помощь, его доставили в больницу с серьезными травмами.

Ранее в Канаде перекрыли дороги из-за «очень агрессивных» бизонов, сбежавших с фермы.

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