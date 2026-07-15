Нашедшему золотые слитки на 55 млн рублей россиянину вынесли приговор

Благовещенский городской суд приговорил местного жителя за незаконное хранение, перевозку и попытку пересылки трех золотых слитков общей стоимостью около 55 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Согласно материалам дела, в феврале 2026 года мужчина обнаружил коробку среди бытового мусора неподалеку от эко-отеля «Золотой дракон» в Благовещенске. Внутри находились три золотых слитка общей массой почти 4,3 кг, стоимость которых на тот момент превышала 54,9 млн рублей.

Мужчина забрал драгоценности себе, несколько дней хранил слитки в подлокотнике автомобиля и перевозил их по городу. Позже он решил отправить золото в Новосибирск через транспортную компанию, спрятав его среди радиодеталей.

В апреле 2026 года мужчину задержали после попытки отправить драгоценный металл транспортной компанией. В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Помимо условного срока с испытательным сроком в полтора года, ему запретили менять место жительства без уведомления контролирующего органа и обязали раз в месяц отмечаться на регистрации.

Попытку пересылки пресекли сотрудники УФСБ России по Амурской области. Во время досмотра посылки в аэропорту Благовещенска они обнаружили и изъяли три золотых слитка.

В итоге подсудимый получил один год и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что украинка пыталась под одеждой провезти в Польшу три килограмма золота.