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Общество

Мужчина открыл стрельбу возле детской площадки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае мужчина с винтовкой открыл стрельбу возле детской площадки
Araozt/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина с винтовкой открыл стрельбу возле детской площадки в поселке Солнечный Хабаровского края. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Житель поселка пришел во двор с пневматической винтовкой и ждал на скамейке девушку. Увидев ее, он пригрозил ей оружием и потребовал подойти, а после того, как получил отказ, выстрелил.

В результате инцидента никто не пострадал.

По информации канала, мужчину арестовали. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

В конце июня неизвестные открыли стрельбу на пляже в районе деревни Бурмистрово под Новосибирском, где отдыхала семья с детьми. По словам очевидцев, к берегу на надувной моторной лодке подплыли трое мужчин, которые начали оскорблять отдыхающих, а затем несколько раз выстрелили в их сторону. В результате стрельбы была ранена одна женщина — она получила касательное ранение у виска.

Ранее в Якутии пьяный мужчина расстрелял приятелей из карабина и скрылся.

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