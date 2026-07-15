Крымский мост временно закрыли для проезда автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра, освещающего ситуацию на автоподходах к мосту.

Водителей призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

13 июля сообщалось, что после возобновления движения по Крымскому мосту на подъездах к нему образовалась очередь из более чем 1,6 тысячи автомобилей. Мост был перекрыт вечером в воскресенье 12 июля, переправа возобновила работу в 9:05 по московскому времени. Таким образом, ограничения действовали около 12 часов.

3 июля Telegram-канал Mash сообщал, что через Крымский мост ограничили провоз одновременно запасов бензина и газа. Согласно действующим нормам, автомобилисты могут взять с собой либо 200 литров бензина в любой таре объемом до 50 литров, либо 100 литров сжиженного газа. Ранее автовладельцы стали все чаще провозить оба вида топлива в максимальных объемах одновременно, что создавало дополнительные риски.

Ранее Минтранс напомнил россиянам правила проезда по Крымскому мосту.