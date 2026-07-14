Супруг годами приглашал мужчин для изнасилования жены и снимал процесс на видео

В Британии муж приглашал мужчин, чтобы насиловать его жену под наркотиками

В Великобритании 47-летний мужчина признал себя виновным в рамках дела об изнасиловании собственной возлюбленной. Об этом сообщает Express.

По данным издания, женщина подвергалась насилию в течение 11 лет. Как правило британец накачивал пострадавшую наркотиками, привязывал ее к кровати.

Затем он либо насиловал ее сам, либо приглашал других мужчин для подобных действий. Процесс мужчина записывал на видео, для каких целей – не уточняется. При этом для надругательства сам британец использовал разные предметы.

Как рассказал сам мужчина, в некоторых случаях возлюбленной не подмешивали запрещенные вещества – она просто спала.

В отношении британца возбудили дело. Во время последнего судебного заседания, рассказывая о насилии над партнершей, он рыдал. Также он признал себя виновным. Фигуранта еще не отправили в тюрьму, но за такие преступления он может получить пожизненный срок.

Ранее правоохранители раскрыли международную сеть насильников, накачивавших женщин наркотиками.