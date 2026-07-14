В Вологде суд оставил квартиру семье, купившей ее у «жертвы мошенников»

Суд встал на сторону пары, которая купила квартиру у «находившейся под влиянием мошенников» жительницы Вологды. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

20-летняя девушка обратилась к риелтору, чтобы продать жилье. Свое решение она объяснила стремлением переехать в Белоруссию. По словам риелтора, эти слова не вызвали у нее сомнений, так как и сама девушка, и ее мать не выглядели тревожными. Серьезной спешки с продажей также не было.

Вскоре на объявление откликнулись супруги. Они передали девушке деньги и подали документы на регистрацию. Спустя непродолжительное время выяснилось, что средства бывшая хозяйка отдала мошенникам. Также она обратилась в суд, чтобы вернуть жилье.

Оказалось, что девушка изначально заключала сделку, чтобы позже ее оспорить.

«Суд не нашел оснований для признания сделки купли-продажи недействительной», – сообщается в публикации.

В результате жилье оставили за новыми владельцами.

Ранее Верховный суд помог пожилой паре не потерять единственное жилье из-за сына.