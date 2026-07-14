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Общество

Неизвестный покупатель заплатил рекордную сумму за скелет «короля динозавров»

Sotheby's: в США скелет тираннозавра рекс продали за рекордные $50,1 млн
Sotheby's

Скелет тираннозавра рекс по кличке Гас продан на торгах Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную цену в $50,1 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Продажа побила рекорд 2024 года, когда скелет стегозавра по кличке Апекс ушел с молотка за $44,6 млн. Торги завершились во вторник, победителем стал покупатель, который принимал в них участие по телефону. Стоимость лота в несколько раз превысила предпродажную оценку в $20–30 млн.

Проданные останки считаются одними из самых крупных и полных из когда-либо найденных. Их обнаружили на ранчо в Южной Дакоте в 2021–2023 годах, а прозвище Гас они получили от имени владельца земли, где велись раскопки.

Возраст динозавра оценивается в 67 млн лет. На костях Гаса заметны укусы сородичей, зажившие переломы ребер и другие повреждения, в том числе полученные при жизни.

Высота скелета составляет 3,8 метра, длина — около 11,6 метра. Он состоит из 183 костных элементов и 30 из 32 редко сохраняющихся брюшных ребер, что делает его примерно на 61% полным по количеству костей и на 75–80% по массе. Череп Ти-рекса настолько тяжел, что его не удалось закрепить на скелете — он содержится отдельно, а на лоте установлена облегченная реплика.

The Guardian указывает на обеспокоенность ученых по поводу того, что скелеты динозавров все чаще уходят в частные руки, становясь недоступными для исследований. Профессор Ричард Батлер из Бирмингемского университета отметил, что окаменелость, не попавшая в музей, не может быть изучена и теряется для науки.

Ранее ученые воссоздали гнездо динозавра.

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