Центр «Наследие» и Российское историческое общество подписали соглашение о сотрудничестве

Центр «Наследие» и Российское историческое общество объединят усилия в сфере сохранения историко-культурного наследия России. Об этом сообщается на сайте центра.

Соглашение о сотрудничестве, заключенное сторонами, направлено на историческое просвещение и патриотическое воспитание. Стороны начнут реализацию совместных культурных, образовательных, научных, просветительских и общественно значимых проектов.

«Центр «Наследие» благодарит Российское историческое общество за оказанное доверие и выражает уверенность, что сотрудничество станет долгосрочным, плодотворным и будет способствовать реализации новых общественно значимых инициатив в России», — говорится в сообщении.

В центре предположили, что заключение соглашения позволит объединить экспертный, научный и общественный потенциал. Стороны нацелились на сохранение исторического наследия, укрепление исторической памяти и патриотизма.

Особое внимание будет обращено на сохранение исторической памяти, популяризацию отечественной истории, поддержку молодежных инициатив и развитие патриотических проектов. Также запланировано проведение конференций, выставок, форумов и других мероприятий.

Кроме того, в рамках документа стороны утвердили дорожную карту сотрудничества на 2026 год. Она включает в себя совместную реализацию ряда значимых проектов. Среди них — создание проекта памятника Георгиевским кавалерам Первой мировой войны в Челябинске, установка памятника игумении Серафиме (Почеревиной) в Бугуруслане, монумента «Журавли» в память защитникам Родины в Челябинской области. Также предусмотрена информационная, экспертная и организационная поддержку совместных инициатив.