Стали известны итоги второго этапа премии «Бренд года в России 2026»

На участие в премии «Бренд года в России 2026» подали более 200 заявок

Подведены результаты второго отборочного этапа конкурса четвертой национальной премии «Бренд года в России 2026». Об этом сообщили организаторы премии.

Отмечается, что в конкурсе примут участие еще 50 отечественных брендов. Всего подано свыше 200 заявок.

Исполнительный директор премии Ольга Маркелова отметила разнообразие участников. По ее словам, во втором туре были получены заявки от крупных федеральных и локальных региональных брендов, включая отрасли потребительских товаров, ритейла, технологий и сервисов.

«От потребительских товаров и ритейла до технологий и сервисов, делающих нашу повседневную жизнь удобнее и функциональнее. Здорово, что в премии такое разнообразие участников, поскольку она нацелена выделить лидеров, а также поддержать молодых игроков с высоким потенциалом», — сказала она.

В высшей лиге номинантами стали компания 1ЕА в категории «Бумага, картон и изделия из них», «Василиса» в категории «Постельные принадлежности и белье», «ВинЛаб» в категории «Торговые сети», «Где мои дети» в категории «Мобильное приложение» и другие.

В первой лиге отмечены онлайн-журнал «Энергия+» в категории интернет-СМИ и другие. Номинантами специальных номинаций «Вижу» в номинации «Культурный код», «Где мои дети» в номинации «Социально ответственный бренд» и другие.

Организаторы уточнили, что с полным списком номинантов второго отборочного этапа премии «Бренд года в России 2026» можно ознакомиться на сайте премии.

В текущий момент конкурс продолжается. Идет прием заявок на участие в третьем отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.

Напомним, медиахолдинг Rambler&Co выступил стратегическим медиапартнером премии «Бренд года в России 2026».