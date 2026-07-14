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Общество

Подросток изнасиловал трехлетнюю девочку и пытался «замять» дело взяткой

В Индии подросток надругался над трехлетней девочкой
Saikom/Shutterstock/FOTODOM

В Индии семья подростка попыталась «замять» изнасилование трехлетней девочки. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, матери ребенка нужно было уйти по делам. Посидеть с ним вызвался школьник. Когда никого не было дома, несовершеннолетний надругался над девочкой.

Когда о ситуации стало известно, семья юноши якобы попыталась решить ситуацию без вмешательства правоохранительных органов. Они обратились к совету старейшин, который обязал выплатить семье пострадавшей штраф в размере одного лакха рупий (80 тысяч рублей).

Однако 20% этого платежа должны были поступить старейшинам сразу, остальная сумма – семье пострадавшей в течение недели. Как выяснилось, старейшины потратили эти деньги на застолье.

Когда о ситуации узнали полицейские, они прибыли в населенный пункт и арестовали подозреваемого. Ребенка также осмотрели.

Не исключается, что члены семьи юноши станут фигурантами расследования, в рамках которого выяснится, действительно ли они пытались подкупить совет.

Ранее сообщалось, рабочие заманили ребенка на стройку чипсами, изнасиловали и выкинули в шахту.

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