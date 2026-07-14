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Общество

В России определят лучшую спортивную трудовую команду страны

Соревнование «Единой России» объединит трудовые коллективы и команды предприятий
Партия «Единая Россия»

«Единая Россия» в рамках марафона «Сила России» запустила соревнование «Лучшая спортивная трудовая команда России». Об этом сообщили на сайте партии.

Соревнование продлится до 13 августа и объединит трудовые коллективы и корпоративные команды предприятий.

Председатель центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила роль спорта как инструмента сплочения.

«Мы считаем, что спорт сегодня — это часть современной культуры любого коллектива. Соревнование, которое мы запускаем, в нем важен командный дух и взаимная поддержка. Марафон «Сила России» дает возможность любому коллективу от небольшого учреждения до крупного предприятия стать частью большого всероссийского движения. Наша задача — сделать спорт доступным, массовым и по-настоящему объединяющим», — сказала она.

Номинацию для работников предприятий реализуют совместно с Федерацией независимых профсоюзов России. Ее председатель, член центрального совета сторонников партии Сергей Черногаев поддержал тематический трек проекта «Сила России». Он отметил, что такой формат укрепляет корпоративный дух и способствует здоровому образу жизни работников.

«Профсоюзы поддерживают тематический трек проекта «Сила России» и считают его хорошей возможностью объединить трудовые коллективы в спортивной активности», — пояснил он.

Для участия командам необходимо перейти в раздел «Как участвовать?» на сайте проекта. Также можно зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой фитнес». Баллы будут начислять за шаговую активность и пульсовые тренировки. Итоговый результат определит средний балл всех членов команды.

Активность в приложении можно повысить во время участия в любых мероприятиях, размещенных на официальном сайте марафона, а также во всех региональных событиях в рамках «Силы России».

Команда-победитель получит возможность пригласить в свой регион известного спортсмена из организационного комитета марафона.

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