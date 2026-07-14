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Общество

Биолог посоветовала гулять в парке для борьбы со стрессом и болезнями

Биолог Ноздрина: парк снижает кортизол и восстанавливает когнитивные ресурсы
Pixabay

15-минутная прогулка в парке приносит больше облегчения, чем час в торговом центре, потому что парк — это не просто набор деревьев, а сложный живой организм — фитоценоз. Это сообщество растений, которое, очищая воздух, регулирует микроклимат и выделяет в атмосферу сотни химических соединений, напрямую влияющих на наше здоровье. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина.

Растения, особенно хвойные, а также лиственные породы вроде березы и дуба, выделяют в атмосферу комплекс летучих биологически активных веществ. Для самих растений это средство аллелопатии и защиты от патогенов, но для человека, вдыхающего этот воздух, это мощный природный антисептик. Попадая на слизистые оболочки дыхательных путей, фитонциды подавляют рост патогенной микрофлоры и, что более важно, выступают в роли тренажера для иммунной системы.

«Регулярное пребывание в таких зонах стимулирует активность естественных киллеров (NK-клеток), повышая неспецифическую резистентность организма к инфекциям и даже некоторым неопластическим процессам», — объяснила она.

Критически важным фактором является видовое разнообразие насаждений. Монокультурные посадки, например, из одного вида тополя, не способны сформировать устойчивый и функционально богатый фитоценоз. Именно в смешанных насаждениях, где ярусность и видовой состав приближены к естественным лесным сообществам, происходит синергия. Разные виды продуцируют разные спектры БАВ.

«Совместное действие фитонцидов хвойных, эфирных масел цветущих кустарников и терпенов лиственных пород создает уникальный воздушный коктейль, который оказывает комплексное воздействие: от легкого седативного эффекта (снижение уровня кортизола) до мягкого психостимулирующего. Это наглядная иллюстрация принципа биоразнообразия: чем сложнее система, тем она устойчивее и тем выше ее экосистемные услуги для человека», — заявила специалист.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов сенсорную разгрузку. С точки зрения нейробиологии, парк — это среда с низкой когнитивной нагрузкой. В отличие от агрессивной городской среды, требующей постоянного направленного внимания (навигация в потоке людей, чтение рекламы, анализ дорожной ситуации), природные фрактальные паттерны листвы и естественные звуки (шум крон, пение птиц) позволяют префронтальной коре головного мозга перейти в режим пассивного восприятия. Это способствует восстановлению когнитивных ресурсов и снижению общего уровня стресса.

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