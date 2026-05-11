Рекрутер объяснила, о чем говорить на собеседовании, когда просят рассказать о себе

Вопрос «расскажите о себе» звучит на каждом собеседовании, но именно на нем кандидаты чаще всего теряются и портят первое впечатление. О том, что говорить в этом случае, «Газете.Ru» рассказала Юлия Воинова, руководитель отдела кадрового учета мультисервисной компании Newstaff.

«Рекрутер уже прочитал ваше резюме, поэтому от вас ждут не пересказа про опыт и образование, а живого разговора. Этим вопросом компания ищет точки соприкосновения и хочет понять, как вы общаетесь, сохраняете спокойствие в неожиданных ситуациях, готовы ли подстраиваться под новые условия», — объяснила она.

Можно выделить три типичные ошибки, которые мешают кандидатам произвести хорошее впечатление.

«Первая — хронологическая эпопея, когда кандидат начинает исповедь с самого детства. Важные для этой вакансии достижения тонут в потоке информации, и внимание собеседника рассеивается уже через 30 секунд. Вторая ошибка, когда приходят на собеседование, совершенно не представляя, чем занимается компания, и отвечают общими фразами о коммуникабельности и стрессоустойчивости, в попытке заполнить паузу. Третья ошибка — скрупулёзное перечисление всех деталей с применением узких терминов или, что ещё хуже, воспоминания о бывших коллегах с жалобами на конфликты и обесценивание предыдущего работодателя», — сказала она.

Ответ на вопрос «расскажите о себе» должен быть кратким, 2–3 минуты достаточно. Стройте ответ по четкой структуре, не забывая, что вы на деловом разговоре, а не на приеме у психолога.

«Начните с текущей роли и достижений и расскажите, чем вы занимаетесь сейчас. Если в данный момент не работаете, сосредоточьтесь на последнем месте, которое связано с этой вакансией. Обязательно поделитесь тем, чем вы искренне гордитесь (получили награду «Лучший сотрудник года», разработали новый процесс или перевыполнили KPI). Будьте конкретны и говорите только о том, что имеет значение для этой позиции», — посоветовала специалист.

Дальше расскажите о своей мотивации и почему вы выбрали именно эту карьерную траекторию. Руководитель хочет понимать, с кем он будет работать не на бумаге, а вживую. Расскажите, чем вас привлекла эта роль и почему вы откликнулись на вакансию. Даже если вами движет заработная плата, не стоит говорить об этом в лоб. Чтобы быть интересным, нужно самому быть заинтересованным.

«Как может выглядеть ответ? Например, «Сейчас я руководитель отдела продаж в компании N, веду более 50 клиентов в b2b. За последний год мы увеличили выручку на 30% и вывели новый продукт. До этого пять лет развивал продажи в смежной отрасли, где научился работать с долгим циклом сделок. Ваша вакансия привлекла меня тем, что вы запускаете новое направление. У меня уже был опыт вывода похожих продуктов, и я готов применить его здесь», — поделилась она.

Правда в том, что на этот вопрос не существует универсального ответа, потому что вы уникальны. Что конкретно вы будете отвечать, может меняться от компании к компании, от вакансии к вакансии. Главное тут понимать, как отвечать и что от вас ожидают. Используйте эти две-три минуты, чтобы рассказать о себе и произвести правильное первое впечатление. Будьте открыты, активны и говорите о конкретных вещах, тогда к вам потянутся в ответ, резюмировала эксперт.

