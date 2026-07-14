Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Инженер рассказал, как на самом деле работает безопасность умных устройств

Инженер Лычаный: умные устройства не записывают все подряд, это миф
Shutterstock/Gorodenkoff

Один из самых распространенных мифов об умных устройствах — что они якобы постоянно все записывают и отправляют в облако. Но безопасность умных устройств на самом деле устроена иначе, рассказал «Газете.Ru» Никита Лычаный, инженер безопасности Умных Устройств с Алисой.

По словам эксперта, логика работы таких устройств устроена иначе. Например, умные колонки используют технологию «споттера», которая реагирует на слово-активацию локально, прямо на устройстве. Колонке не нужно постоянно обрабатывать весь звук вокруг — это было бы технически избыточно и не требуется для нормальной работы.

«Задача «споттера» — распознать обращение пользователя и только после этого выполнить команду», — поясняет Лычаный.

При этом говорить, что рисков вообще нет, было бы неправильно. Любое подключенное устройство требует защиты — так же, как смартфон, ноутбук или банковское приложение. Важно не то, что устройство «умное», а то, насколько грамотно производитель построил его архитектуру: как оно загружается, как получает обновления, как защищает данные.

Современная безопасность умных устройств строится на нескольких принципах. Устройство должно запускать только доверенное программное обеспечение от производителя. Информация должна передаваться по защищенным каналам, а чувствительные данные не должны храниться в открытом виде. Производители проверяют, не оставлены ли в серийной версии инструменты для отладки, нет ли открытых портов или слабых мест в конфигурации.

Отдельная важная тема — обновления. Уязвимости могут находить в любых сложных цифровых продуктах, и это нормально. Вопрос в том, есть ли у производителя процесс, который позволяет быстро обнаружить, проверить и исправить ошибку. Крупные компании запускают программы Bug Bounty, где выплачивают вознаграждения за поиск уязвимостей. Это помогает найти возможные бреши до того, как ими воспользуются злоумышленники.

Лычаный советует пользователям соблюдать базовую цифровую гигиену: использовать сложные и разные пароли, включать двухфакторную аутентификацию, вовремя обновлять приложения и устройства, не покупать сомнительные гаджеты неизвестных производителей и не скачивать приложения из непроверенных источников.

«Эти простые правила снижают большую часть повседневных рисков», — подчеркивает эксперт.

Ранее россиян предупредили о рисках систем «умного дома» для электросети.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!