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Россиянам назвали идеальное время для отхода ко сну

Врач Ершов: ложиться спать необходимо в 22:00
sebra/Shutterstock/FOTODOM

Идеальное время для отхода ко сну — 22:00. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, гематолог Антон Ершов. Помимо этого, по его словам, для крепкого здоровья и хорошего самочувствия необходимы правильное питание и физические нагрузки.

«Это практически никто не делает. Практически никто не ходит адекватно, правильно в спортзал. А это три основополагающих истории, которые нужно делать», — подчеркнул специалист.

Помимо этого следует, по возможности, избегать стрессов и содержать свой организм в микро- макронутриентном достатке, добавил он.

Врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов до этого предупреждал, что хроническая нехватка сна по ночам может спровоцировать развитие артериальной гипертензии, сахарного диабета и ожирения.

По его словам, первичные негативные эффекты могут проявиться уже через несколько дней дефицита сна, в частности, может резко упасть концентрация внимания, замедлиться скорость реакций и возникнуть навязчивая дневная сонливость. При регулярном повторении под удар попадают жизненно важные органы.

Ранее врач предупредила об опасных причинах дневной сонливости.

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