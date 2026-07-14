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Общество

В челябинском колледже педагога уволили после того, как он подарил студентке презервативы

Mash: в Челябинске уволен преподаватель, подаривший студентке презервативы
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Челябинский педагог лишился своего места при колледже после того, как сделал студентке необычный подарок. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, мужчина вел предмет «Специальная техника». 65-летний мужчина якобы подарил 16-летней студентке презервативы и календарь для отслеживания цикла. Помимо этого, он заявил, что «такая красивая и умная не должна залететь», а также попросил никому не рассказывать о неординарном поздравлении.

Девушка обратилась в администрацию и все же сообщила о произошедшем. Собранная комиссия посчитала поступок аморальным, поэтому из учебного заведения педагога уволили.

Сам преподаватель заявил, что не дарил такой «набор». Девушка должна была ехать в воинскую часть, и мужчина побеседовал с ней перед поездкой.

Недовольный увольнением мужчина обратился в суд, однако там подтвердили, что таким поступком он нарушил профессиональную этику.

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