В челябинском колледже педагога уволили после того, как он подарил студентке презервативы

Челябинский педагог лишился своего места при колледже после того, как сделал студентке необычный подарок. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, мужчина вел предмет «Специальная техника». 65-летний мужчина якобы подарил 16-летней студентке презервативы и календарь для отслеживания цикла. Помимо этого, он заявил, что «такая красивая и умная не должна залететь», а также попросил никому не рассказывать о неординарном поздравлении.

Девушка обратилась в администрацию и все же сообщила о произошедшем. Собранная комиссия посчитала поступок аморальным, поэтому из учебного заведения педагога уволили.

Сам преподаватель заявил, что не дарил такой «набор». Девушка должна была ехать в воинскую часть, и мужчина побеседовал с ней перед поездкой.

Недовольный увольнением мужчина обратился в суд, однако там подтвердили, что таким поступком он нарушил профессиональную этику.

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