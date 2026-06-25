Врач предупредила, почему нельзя заниматься сексом в море

Море, озеро, река или даже бассейн — не самые удачные места для интимной близости. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, хирург клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Ирина Лузина.

По ее словам, в соленом водоеме увеличивается риск возникновения воспалительных заболеваний и нарушения микрофлоры влагалища.

«Все дело в том, что во время полового контакта в воде естественная смазка частично смывается, что приводит к повышению трения и микротравмам слизистой оболочки влагалища. Даже небольшие повреждения создают благоприятные условия для проникновения бактерий и развития воспалительного процесса. Кроме того, морская соль, хлорированная вода бассейна или загрязнения, присутствующие в природных водоемах, могут дополнительно раздражать слизистые оболочки», — объяснила врач.

Особенно высок риск при купании в стоячих водоемах, поскольку озера, пруды и небольшие заливы содержат большое количество микроорганизмов.

«Большинство из них не представляют опасности для здорового человека, однако при наличии микротравм или снижении местного иммунитета вероятность развития бактериального вагиноза, вульвовагинита или цистита возрастает», — предупредила эксперт.

Не рекомендуется парам также практиковать секс на пляже, поскольку песок легко попадает на слизистые оболочки и действует как абразив. Даже мелкие песчинки усиливают риск раздражения, появления болезненности и микроповреждений тканей. Кроме того, частицы песка могут оставаться во влагалище и вызывать длительный дискомфорт даже после окончания отдыха.

«Некоторые пары верят, что вода защищает от беременности, однако это не имеет никакого отношения к реальности. Более того, использование презерватива в воде требует особого внимания, поскольку длительное воздействие воды и трение могут снизить надежность его фиксации», — напомнила гинеколог.

Частым неприятным последствием полового контакта в воде становятся инфекции мочевыводящих путей, особенно у женщин. Обычно они проявляются знакомыми всем симптомами цистита: постоянными позывами к мочеиспусканию, жжением и дискомфортом. Причиной инфекции в этом случае является сочетание механического воздействия, переохлаждения и попадания бактерий в область мочеиспускательного канала.

«Если после купания или полового контакта появились зуд, жжение, необычные выделения, неприятный запах или болезненность, не стоит заниматься самолечением. Своевременная консультация гинеколога поможет быстро разобраться в причине симптомов и избежать осложнений», — отметила эксперт.

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