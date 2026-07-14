Большинство россиян назвали положительным опыт использования нейросетей в быту

Большинство россиян (89%) имеют положительный опыт взаимодействия с нейросетями в быту. Об этом свидетельствуют данные исследования Rambler&Co, проведенного в преддверии Всемирного дня искусственного интеллекта.

Самым естественным сценарием использования искусственного интеллекта оказались информационные вопросы. Так, 40% опрошенных готовы обращались к ИИ-помощникам за советами и объяснениями сложных тем. Еще 16% видят пользу в обучении и развитии, 14% требуется помощь в планировании дня, списков дел и напоминаний. При этом 6% отметили ассистирование в покупках и решении бытовых задач. Столько же (6%) — в поиске развлечений на вечер, досуга или путешествий. Еще 18% выбрали вариант «все вышеперечисленное».

В вопросе границ делегирования аудитория продемонстрировала зрелый подход. Об отсутствии жестких предубеждений к умным сервисам при сохранении контроля заявили 39% россиян, а 38% отметили ценность ИИ-советов по финансам, инвестициям, юридическим вопросам и здоровью. Еще 23% решили оставить себе общение с близкими и вопросы отношений.

Кроме того, опыт взаимодействия с такими сервисами оказался у большинства. Так, 45% участников опроса сообщили о недавнем начале пользования ИИ-помощниками, 30% делают это постоянно, 14% — продолжают экспериментировать. Только 11% заявили о неудачном опыте.

Главным условием комфортного использования ИИ в быту стала понятность и управляемость. О необходимости четкой границы заявили 35% респондентов. Им важно, чтобы сервис предлагал варианты, а решение принимал человек. Еще треть (33%) отметила важность наличия источников и логических рассуждений. Простоту интерфейса оценили 12% пользователей. Возможность сохранять историю и опыт для будущих запросов отметили 11%. Понятные настройки приватности и хранения данных назвали главным фактором 9%.

Самым комфортным форматом взаимодействия с ИИ 46% назвали универсальное приложение. Еще 31% предпочли несколько отдельных сервисов под разные задачи, 13% — интеграцию в привычные сервисы, а размещение ИИ в знакомом приложении вроде банка или маркетплейса выбрали 10%.