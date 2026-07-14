Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Россиянам рассказали, чем чревато переедание ягод

Врач Дианова: переедание ягод может привести к поносу и вздутию живота
Николай Хижняк/РИА «Новости»

Ягоды очень полезны для здоровья, но при условии, что они поступают в организм регулярно а не разом. Переедание даров лета чревато расстройством желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и другими проблемами. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Разовая норма не должна превышать 150–200 граммов на человека. Если вы действительно съедите больше полукилограмма любых ягод, у вас что-то заболит, потому что сочетание фруктозы, органических кислот и клетчатки вызывает дискомфорт. У кого-то будет понос, у кого-то — безумное вздутие», — сказала специалист.

Она также призвала не закупать ягоды впрок, поскольку они являются скоропортящимся продуктом.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова до этого рассказала, как правильно хранить сезонные ягоды.

Эксперт посоветовала не мыть свежие ягоды заранее, поскольку большое количество влаги значительно сокращает их срок хранения. Перед тем, как убрать плоды в холодильник, следует их перебрать и удалить те, которые в скором времени могут испортиться. После этого нужно поместить ягоды в сухой контейнер с бумажным полотенцем или марлевой тряпкой на дне.

Ранее россиянам рассказали, сколько смородины нужно есть, чтобы закрыть норму витамина С.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Бежевые мамы» нарушают психику ребенка или нет? Отвечают врач и психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!