Россиянам рассказали, чем чревато переедание ягод

Ягоды очень полезны для здоровья, но при условии, что они поступают в организм регулярно а не разом. Переедание даров лета чревато расстройством желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и другими проблемами. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Разовая норма не должна превышать 150–200 граммов на человека. Если вы действительно съедите больше полукилограмма любых ягод, у вас что-то заболит, потому что сочетание фруктозы, органических кислот и клетчатки вызывает дискомфорт. У кого-то будет понос, у кого-то — безумное вздутие», — сказала специалист.

Она также призвала не закупать ягоды впрок, поскольку они являются скоропортящимся продуктом.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова до этого рассказала, как правильно хранить сезонные ягоды.

Эксперт посоветовала не мыть свежие ягоды заранее, поскольку большое количество влаги значительно сокращает их срок хранения. Перед тем, как убрать плоды в холодильник, следует их перебрать и удалить те, которые в скором времени могут испортиться. После этого нужно поместить ягоды в сухой контейнер с бумажным полотенцем или марлевой тряпкой на дне.

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