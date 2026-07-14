В России призвали ужесточить борьбу с контрабандой БПЛА

Главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с газетой «Взгляд» призвал ужесточить борьбу с незаконным ввозом в Россию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и комплектующих к ним. Так он прокомментировал сорванную Федеральной службой безопасности попытку Киева атаковать российские военные аэродромы.

«И для этого есть таможенная служба. Борьба с незаконным ввозом — их задача, поле действия», — сказал эксперт.

FPV-дроны, по его словам, становятся одной из главных террористических угроз, их применяют во многих странах, в том числе в Африке.

13 июля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали исполнителей и пособников, подозреваемых в подготовке атак на российские военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях.

В ведомстве уточнили, что все дроны были обезврежены. На видео силовики сообщили, что обнаружили и изъяли три FPV-дрона осколочно-фугасного действия, четыре FPV-дрона с ударными ядрами, три дрона с ударным ядром и с зажигательным составом. Аппараты были дополнительно оборудованы системой усиления радиосигнала, предположительно, речь идет о ретрансляции.

БПЛА созданы в Британии, США, Канаде и Швеции. Их везли на автомобилях с прицепами с двойным дном под прикрытием бытовой техники, рассказали в ФСБ.

Ранее украинский БПЛА поджег танкер в Ростовской области.