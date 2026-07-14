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Общество

Авиакомпаниям ЕС рекомендовано прекратить полеты над Персидским заливом

ЕАSА рекомендовало авиакомпаниям не летать над странами Персидского залива
Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Европейское агентство авиационной безопасности (ЕАSА) рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов над воздушным пространством нескольких стран Персидского залива. Бюллетень с предупреждением опубликован на сайте организации.

Рекомендация распространяется на воздушное пространство Бахрейна, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Она также действует в определенной зоне над водами Оманского залива.

Ограничение вводится на всех высотах и эшелонах полета до 29 июля. Причиной названы высокие риски в связи с военным конфликтом между США и Ираном и многочисленными нарушениями подписанного в июне меморандума о взаимопонимании.

В ЕАSА подчеркнули, что попытки Ирана сохранить контроль над Ормузским проливом, в том числе путем нанесения ударам по коммерческим судам, и ответные действия американских военных «представляют угрозу для гражданской авиации».

Кроме того, в агентстве отметили, что в ближневосточном регионе находятся некоторые крупные военные объекты США, и их наличие «увеличивает вероятность того, что перечисленные [в бюллетене] государства могут стать прямыми целями иранских ракетных и дроновых ударов».

Воздушное пространство рядом с указанными странами тоже не является безопасным: по мнению аналитиков ЕАSА, там есть риск столкновения с ракетами, беспилотниками, ПВО, падающими обломками боеприпасов и «другими последствиями эскалации».

«Повышенная готовность национальных и американских систем ПВО также увеличивает риск ошибочной идентификации и случайного поражения гражданских самолетов», — предупредили в агентстве.

В ЕАSА подчеркнули, что Иран и США предупреждают о планируемых ударах за минимально короткое время, снижая возможности своевременного изменения авиационных маршрутов.

Ранее ВС Йемена ударили по собственному аэропорту.

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