Блогера из Псковской области заподозрили в истязании жены из-за скандальных роликов

В Псковской области начали проверку в отношении блогера из Великих Лук, который издевался над женой на камеру, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по региону.

Правоохранители обратили на мужчину внимание после публикации в соцсетях видеороликов, на которых он применяет физическое и психологическое насилие к супруге, державшей на руках малолетнего ребенка.

До этого в интернете появились кадры, где блогер бьет женщину, плюет ей в лицо и называет это «воспитанием». После общественного резонанса он заявил, что видео были постановочными, признал ошибку и извинился, назвав свою семью «крепкой и здоровой».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют условия, в которых растет ребенок. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мужчина держал бывшую девушку взаперти и заставлял лаять по-собачьи.