Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Блогера из Псковской области заподозрили в истязании жены из-за скандальных роликов

В Великих Луках мужчина транслировал домашнее насилие в сети и поплатился
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Псковской области начали проверку в отношении блогера из Великих Лук, который издевался над женой на камеру, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по региону.

Правоохранители обратили на мужчину внимание после публикации в соцсетях видеороликов, на которых он применяет физическое и психологическое насилие к супруге, державшей на руках малолетнего ребенка.

До этого в интернете появились кадры, где блогер бьет женщину, плюет ей в лицо и называет это «воспитанием». После общественного резонанса он заявил, что видео были постановочными, признал ошибку и извинился, назвав свою семью «крепкой и здоровой».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют условия, в которых растет ребенок. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мужчина держал бывшую девушку взаперти и заставлял лаять по-собачьи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Бежевые мамы» нарушают психику ребенка или нет? Отвечают врач и психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!