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Общество

Женщина потеряла часть лица во время поездки, целью которой было «лечение депрессии»

Metro: в Индии женщина попала в ДТП и потеряла часть лица
sani_krishna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщина потеряла часть лица во время поездки, целью которой было «лечение депрессии», пишет Metro.

В Бангалоре под колеса трактора попала 35-летняя Сани Кришна, которая приехала из Лондона, чтобы справиться с депрессией. Женщина находилась на заднем сиденье мототакси, когда водитель врезался в трактор. В результате ДТП женщине раздробило лицо, также ей удалили селезенку. Сейчас она в реанимации на аппарате ИВЛ, не может говорить и есть, у нее отсутствует губа и часть кожи.

Сани жила в Лондоне с братом и бывшим парнем, но у нее начались проблемы с психическим здоровьем. Врач посоветовал вернуться к родителям в Индию. Брат девушки, который сейчас собирает деньги на лечение, рассказал, что сестра потратила все сбережения на поездку. Семья уже использовала часть накоплений, но счет за лечение растет.

Мужчина называет Сани прекрасным и жизнерадостным человеком и верит, что она поправится. Он также поблагодарил незнакомых людей, которые пишут слова поддержки и жертвуют средства.

Ранее попавшая в ДТП 5-летняя девочка 30 часов провела рядом с телами родителей и была спасена.

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