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Общество

Британские власти впустую потратили $13 млрд из бюджета в пандемию COVID-19

BBC: при борьбе с COVID-19 в Британии растратили $13 бюджетных миллиардов
Tim Ireland/Global Look Press

В борьбе с коронавирусом британские власти впустую потратили около $13 млрд налогоплательщиков. К такому выводу пришла комиссия по расследованию работы правительства в период COVID-19, сообщает BBC.

Общая сумма расходов правительства на защитное оборудование, тесты и аппараты ИВЛ с января 2020 по июнь 2022 года превысила $54,6 млрд. Из них почти $13 млрд пришлись на непригодное или просроченное оборудование.

Еще $204 млн было потрачено на оборудование, которое так и не было использовано, а $186 млн — на проекты аппаратов ИВЛ, не пущенные в производство.

Из отчета также следует, что на начало пандемии в стране не было достаточного запаса защитных масок, халатов и перчаток, и при этом она оказалась не готова конкурировать в глобальной гонке за их поставками.

Председатель комиссии заявила, что власти создали так называемую «VIP-линию», отдавая предпочтение поставщикам с политическими связями. По ее словам, эта система внесла несправедливость в экстренные закупки и подорвала доверие общества.

Ранее стало известно, будет ли хантавирус новым COVID-19.

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