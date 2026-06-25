Химик предупредил об опасности домашних масок из лимона, соды и корицы

Лимонный сок, сода, корица, сырые яйца и сахар — эти натуральные компоненты часто используют в домашних масках для лица. Однако такая косметика может серьезно навредить коже, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

Лимонный сок содержит лимонную кислоту с уровнем pH около 2, тогда как здоровый защитный слой кожи имеет кислотность pH 4,5–5,5. Нанесение лимонного сока вызывает химический ожог, который проявляется не сразу. Через несколько часов на коже может появиться покраснение и шелушение, а при попадании солнца — стойкие пигментные пятна.

«Фурокумарины в лимоне делают кожу гиперчувствительной к ультрафиолету. Этот эффект сохраняется до двух суток после контакта», — объяснил Панов.

Пищевая сода (гидрокарбонат натрия) в растворе дает слабо-щелочную среду с pH около 8. Ее нередко используют для очищения кожи и борьбы с черными точками. Однако щелочь разрушает липидный барьер, который удерживает влагу и защищает от бактерий. После одной-двух таких процедур кожа становится сухой, начинает шелушиться и краснеть.

«Полное восстановление защитного слоя занимает не менее двух недель. Все это время кожа остается уязвимой для раздражения и обезвоживания», — заявил эксперт.

Корица содержит эвгенол и коричный альдегид — вещества, которые в чистом виде используются в стоматологии как антисептики. На коже лица они вызывают сильное раздражение и химический ожог даже в малых концентрациях. Маска с корицей и медом часто дает мгновенное жжение, которое путают с «активным действием». Однако это сигнал повреждения рогового слоя. Через несколько часов на месте ожога могут появиться пузыри.

Сырые яйца, молочные продукты и фруктовые пюре быстро становятся средой для размножения микроорганизмов, особенно при хранении при комнатной температуре.

«В промышленной косметике используются консерванты и строгий контроль состава. В домашних смесях такой защиты нет, поэтому наносить их на поврежденную или раздраженную кожу особенно опасно», — подчеркнул эксперт.

Крупные кристаллы сахара в домашних скрабах могут оставлять микроповреждения кожи. Для чувствительной и куперозной кожи любые механические скрабы противопоказаны. Цитрусовые, мед, орехи и ягоды входят в список самых сильных пищевых аллергенов. На коже аллергическая реакция развивается быстрее и ярче, чем в желудке. Покраснение, отек, зуд и мелкие пузырьки — стандартный ответ кожи на чужеродный белок.

Панов советует перед нанесением домашней маски тестировать состав на внутреннем сгибе локтя за сутки до использования на лице. Не стоит наносить маску, если она щиплет или жжет. Держать смесь на лице дольше указанного времени не рекомендуется, а смывать ее нужно теплой водой без трения.

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