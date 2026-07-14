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Общество

«Человек-лиса» передумал баллотироваться в парламент Британии

Metro: человек-лиса снялся с выборов в парламент Британии
Rob Pownall, Protect the Wild

«Человек-лиса» передумал баллотироваться в парламент Британии, пишет Metro.

В Великобритании участник выборов, баллотировавшийся в костюме лисы, снял свою кандидатуру, назвав происходящее «фарсом». Роб Поунолл, активист группы «Защитим дикую природу», изначально планировал привлечь внимание к проблемам британской фауны и критиковал чиновников за поддержку охоты на лис.

Выдвижение Поунолла вызвало волну критики в соцсетях: оппоненты обвинили его в том, что он может расколоть голоса оппозиции. В итоге активист заявил, что полностью выходит из предвыборной гонки. В видеообращении

«Эти выборы уже были фарсом, но теперь превратились в настоящий цирк — даже больше, чем я ожидал», — прокомментировал он.

Ранее канадец стал первым кандидатом в истории страны, набравшим ноль голосов на выборах.

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