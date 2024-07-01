Канадец стал первым кандидатом в истории страны, набравшим ноль голосов на выборах

В Канаде мужчина стал первым кандидатом в истории страны, набравшим ноль голосов на выборах, пишет издание UPI.

Феликс-Антуан Амель был одним из 84 кандидатов, баллотировавшихся в органы местного самоуправления в Торонто. После подсчета голосов выяснилось, что мужчина оказался единственным кандидатом в гонке, набравшим ноль голосов. Канадец добавил, что и сам не ставил галку напротив своей фамилии.

«Когда я увидел результат, я подумал: «Что ж, все согласны не голосовать за меня», — шутит он.

По данным местных СМИ, Амель стал первым кандидатом в истории Канады, за которого никто не проголосовал на выборах.

«Я один из последних людей, от которых можно было бы ожидать, что они каким-либо образом войдут в историю Канады», — добавил Феликс-Антуан.

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