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Канадец стал первым кандидатом в истории страны, набравшим ноль голосов на выборах

UPI: канадец впервые в истории страны набрал ноль голосов на выборах

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Depositphotos

В Канаде мужчина стал первым кандидатом в истории страны, набравшим ноль голосов на выборах, пишет издание UPI.

Феликс-Антуан Амель был одним из 84 кандидатов, баллотировавшихся в органы местного самоуправления в Торонто. После подсчета голосов выяснилось, что мужчина оказался единственным кандидатом в гонке, набравшим ноль голосов. Канадец добавил, что и сам не ставил галку напротив своей фамилии.

«Когда я увидел результат, я подумал: «Что ж, все согласны не голосовать за меня», — шутит он.

По данным местных СМИ, Амель стал первым кандидатом в истории Канады, за которого никто не проголосовал на выборах.

«Я один из последних людей, от которых можно было бы ожидать, что они каким-либо образом войдут в историю Канады», — добавил Феликс-Антуан.

Ранее в Канаде за изнасилование задержали экс-директора крупной автомобильной компании.

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