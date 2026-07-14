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Общество

Силовики разработали новые меры борьбы с терроризмом на Кавказе и Каспии

НАК выработал новые меры эффективной борьбы с терроризмом на Северном Кавказе
Гавриил Григоров/РИА Новости

Директор ФСБ РФ, руководитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников провел заседание Федерального оперативного штаба. Об этом сообщается на сайте НАК.

Отмечается, что на заседании был разработан комплекс мероприятий для достижения большей результативности органами власти по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе и в акватории Каспийского моря.

В июне на заседании НАК Бортников сообщал, что в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) с 2023 года более чем втрое увеличилось число преступлений террористической направленности. По его словам, это связано со стремлением Киева нанести максимальный ущерб России.

В связи с этим Бортников заявил, что ситуация в СЗФО требует существенной корректировки, чтобы обеспечить антитеррористическую защищенность объектов. Он добавил, что ситуация требует разработки адекватных мер реагирования.

Ранее глава ФСБ раскрыл цель украинских диверсий на северо-западе России.

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