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Общество

Девушка надругалась над сыном своей соседки, сняла это на видео и выложила запись в сеть

Американка изнасиловала маленького ребенка и выложила запись издевательств в сеть
Ocean County Jail

В США арестовали девушку, которую подозревают в преступлениях против малолетнего ребенка. Она надругалась над ним, сняла это на телефон и выложила запись в сеть, пишет New York Post со ссылкой на полицию штата.

По данным следствия, 25-летняя Виктория Энн Кранмер из Нью-Джерси совершила сексуализрованное насилие в отношении мальчика, который был настолько мал, что еще носил подгузник. Это произошло 6 мая в ванной дома в Литтл-Эгг-Харбор, после чего мать пострадавшего заметила, что ее сын ведет себя странно и начал испытывать неприязнь к ванне после того, как провел время с Кранмером.

Позже запись, опубликованную в Snapchat, обнаружила бывшая соседка девушки и мать девочки, за которой Кранмер тоже иногда присматривала. После этого она передала материал полиции. Личность подозреваемой установили по татуировкам, голосу и месту съемки. При обыске у нее изъяли телефон и нашли дополнительные видео, доказывающие ее вину.

Женщине предъявлены обвинения в создании угрозы благополучию ребенка, изготовлении и хранении материалов сексуального насилия над детьми. Она находится под стражей в округе Оушен.

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