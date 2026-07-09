Врача осудили за советы, какими препаратами накачивать женщин и насиловать их

В Германии врач давал советы по изнасилованию женщин и получил срок

В Германии суд приговорил врача-онколога к пяти годам лишения свободы по делу о сексуальном насилии и пособничестве преступной сети. Об этом пишет Bild.

Врач приехал в Германию из Китая в 2021 году для защиты докторской диссертации и стал членом преступной сети, жертвами которой были китаянки.

По версии следствия, мужчина давал инструкции одному из участников, какие сильные транквилизаторы использовать, чтобы усыплять женщин и совершать над ними насилие, затем происходящее снимали на видео и распространяли в интернете.

Также стало известно, что медик сам ранее совершил аналогичное преступление. Еще находясь в Китае, он усыпил свою невесту и надругался над ней с несколькими мужчинами.

Его обвинили в пособничестве в изнасиловании и сексуальном насилии. Дело рассматривали в Германии, поскольку экстрадиция подозреваемых в Китай невозможна.

Большая часть заседания проходила в закрытом режиме из-за крайне чувствительных для жертв материалов. По словам судьи, вынесшего обвинительный приговор, это дело — пример «нового массового явления», которым немецкому правосудию еще только предстоит заниматься.

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