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Общество

В Калмыкии чиновника уволили из-за удачных ставок на футбол

Mash: сотрудник УФСИН лишился работы после выигрышей на ставках
/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press

Сотрудника УФСИН по Республике Калмыкия уволили после проверки декларации о доходах, в которой не были указаны почти 1,8 млн рублей выигрышей от ставок на спорт. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, за год на банковский счет 34-летнего Бодмы Бодаева поступило около 1,8 млн рублей в виде выигрышей у букмекера. Однако эти средства не были отражены в декларации о доходах. Также, как утверждается, в документ не было внесено пособие супруги в размере 11,5 тыс. рублей.

Сам сотрудник объяснял, что ставки якобы делал его коллега, который использовал его аккаунт у букмекера и банковскую карту, поэтому выигранные средства поступали на его счет.

Во время проверки комиссия расценила произошедшее как нарушение антикоррупционного законодательства и рекомендовала уволить сотрудника в связи с утратой доверия. Руководство ведомства согласилось с этим решением.

Бодаев попытался оспорить увольнение в суде, однако добиться восстановления на службе не смог. Суд пришел к выводу, что поскольку денежные средства поступали на его банковский счет, именно он был обязан указать их в декларации независимо от того, кто фактически делал ставки.

Ранее бывшему капитану сборной России предъявили обвинение в мошенничестве.

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